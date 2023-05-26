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В Татарстане подвели итоги конкурса среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Сегодня в «Камском Артеке» завершился республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
В конкурсе приняли участие 224 школьника в возрасте от 9 до 11 лет. Они продемонстрировали знания ПДД, навыки безопасной езды на велосипеде и умение оказывать первую помощь. Кроме того, юные инспекторы движения приняли участие в творческом конкурсе.
Напомним, 24 мая в Нижнекамском районе стартовал республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участники конкурса боролись в личном и командном зачетах.
Первое место в командном зачете заняли конкурсанты Балтасинского района РТ, второе – команда Советского района Казани, третье место завоевали участники из Кукморского района.
В личном зачете среди девочек первое место завоевала Амаль Садыкова (Советский район города Казани), второе – Елизавета Николаева (город Казань), третье место у Элларии Саттаровой (Балтасинский район).
В личном зачете среди мальчиков «золото» досталось Кариму Галимзянову (Балтасинский район), «серебро» – Алмазу Гарифуллину (Балтасинский район), «бронза» – Данилу Ильину (Кукморский район).
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