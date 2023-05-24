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В Татарстане стартовал конкурс среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Сегодня в Нижнекамском районе стартовал республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В конкурсе принимают участие 224 школьника в возрасте от 9 до 11 лет, которые победили на районных и городских этапах.
Главный инспектор ГИБДД по РТ Рустем Гарипов рассказал, что в этом году движение ЮИД отметило свое 50-летие. Он сообщил, что все это время юные инспекторы вместе с Госавтоинспекцией обеспечивали безопасность дорожного движения.
Участникам конкурса предстоит борьба в личном и командном зачетах. На соревнованиях они продемонстрируют знания ПДД, поделятся умениями при оказании первой помощи и покажут свои навыки велосипедиста. В конце участники сдадут теоретический экзамен и примут участие в творческом конкурсе. Результаты конкурса будут подведены 26 мая.
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