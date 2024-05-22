В Татарстане подвели итоги голосования за парки и дворы для благоустройства

В Татарстане подвели итоги голосования по выбору общественных пространств и дворов для благоустройства в 2025 году. Опрос проводился с 15 апреля по 31 мая. Перечень объектов включал в себя 274 общественных территории во всех 45 муниципальных образованиях республики и 1 550 дворов.

На пресс-конференции в «Татар-информе» директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина назвала города и районы, которые голосовали наиболее активно.

По словам спикера, активнее всего голосовали жители Казани (133 644 голосов, из них 85 274 — за дворы), Набережных Челнов (55 849 голосов, из них 36 335 — за дворы) и Нижнекамского района (28 144 голосов, из них 17 604 — за дворы).

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов выразил благодарность татарстанцам за их активную жизненную позицию.

«В первую очередь мы ориентируемся на мнения жителей. Такая же ситуация по программе „Наш двор“», — сказал спикер.

Отметим, что в этом году в голосовании приняли участие 421 806 жителей Татарстана, из них 222 541 — проголосовали за дворы. Для сравнения, в прошлом году в голосовании участвовало 363 258 жителей. В опросе по уже благоустроенным общественным пространствам поделились своим мнением 135 495 человек. Каждый житель старше 14 лет мог отдать голос только за одно общественное пространство и один двор.

Фролов напомнил, что в этом году в рамках федерального проекта благоустраиваются 64 объекта на сумму 2,3 млрд рублей, в том числе 2 проекта — победителя Всероссийского конкурса малых городов. Республиканская программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. За 4 года отремонтировано 4 339 придомовых территорий на сумму порядка 34 млрд рублей. В этом году обустраивается 833 двора с лимитом финансирования 10 млрд рублей.

«Ко всем мероприятиям приступили, контракты и финансирование имеется. Комплектация в части проектных решений, закупки необходимого оборудования также имеется», — заключил замминистра.

Ранее были озвучены победители голосования среди общественных пространств 2024 года в Татарстане, о чем сообщал «Татар-информ».