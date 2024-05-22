Названы победители голосования среди общественных пространств 2024 года в Татарстане

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина на пресс-конференции в «Татар-информе» назвала победителей голосования среди общественных пространств для приоритетного благоустройства в 2025 году.

Спикер отметила, что в этом году в перечень были вынесены 274 парков, скверов и бульваров в Татарстане — от пяти до восьми территорий от каждого населенного пункта в зависимости от его размеров. Список для голосования был сформирован совместно с администрациями муниципальных образований.

«Эти объекты стали приоритетными для благоустройства на следующий год. За них проголосовали более 421 тыс. человек — это на 16% больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что интерес к благоустройству общественных пространств не снижается», — отметила руководитель Института.

По словам Зиннатуллиной, все общественные пространства, победившие в голосовании, соответствуют одному из критериев.

1. Парк представляет собой систему территорий, которая объединяет в себе рекреационный каркас населенных пунктов.

Например, в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах работы ведутся с 2022 года — и в этом году он снова стал одним из победителей голосования. Поэтому в 2025 году здесь будет реализована уже четвертая очередь благоустройства.

Важно отметить, что парк входит в единую систему рекреационных пространств, частью которой также является набережная им. Ф.Табеева — она заняла пятое место. В этом году будет реализована третья очередь набережной, а в следующем году планируется системное продолжение развития территорий.

Напомним, парк «Прибрежный» — самый большой в Набережных Челнах. Он был создан в 1950-х годах для берегоукрепления прибрежной полосы. Сегодня он занимает территорию более 300 га, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

2. Победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Здесь спикер выделила Бавлинский район и проект «Бавлы встречающие». В будущем году будет реализована вторая очередь. Благодаря участию в голосовании в 2025 году здесь продолжится благоустройство территории, а также ожидаются работы возле автовокзала города.

«Бавлы — хороший пример того, как конкурс преобразил городскую среду города и мотивировал местных жителей делать ее еще лучше, участвуя во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства», — отметила Наиля Зиннатуллина.

3. Места для отдыха у воды.

По результатам голосования последних лет интерес жителей к комфортным пространствам у воды растет. Так, в этом году победителями голосования стали даже небольшие пляжи в сельских поселениях недалеко от райцентров — это деревня Мещеряково в Буинском районе и территория реки Меша села Пестрецы.

4. Территории возле социально-значимых объектов, например, больниц или школ.

Сквер у гимназии в поселке Рыбная Слобода — победитель прошлого года и начнет реализовываться в этом году. Но жители Рыбной Слободы и в этом году проголосовали за продолжение благоустройства территории. Сквер находится в центре поселка и прилегает к гимназии №1, а также граничит с Центральной районной больницей, Центральной библиотекой и участками частных домов.

«Здесь, к сожалению, есть и грустная новость. Не все победители 2024 года будут благоустроены в 2025-м. Наше голосование определяет приоритетные объекты для благоустройства. В первую очередь мы ориентируемся на завершение ранее начатых пространств. Часто бывает такое, что на один год мы формируем строительные работы, а на следующий год заходим с малыми архитектурными формами и озеленением — чтобы пространство было максимально законченным и комфортным для пользователей», — заключила Наиля Зиннатуллина.

Полный список победителей можно посмотреть здесь.

Напомним, что объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут обновлены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Так, в Казани уже приступили к подготовительным работам на одном из пространств-победителей — в парке рядом с Большим Чайковым озером. По итогам голосования он занял первое место в Казани.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.