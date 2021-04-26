Жертвами коронавирусной инфекции в Татарстане стали еще три человека. Таким образом, за время пандемии вирус стал причиной смерти 458 жителей республики, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Скончались два мужчины — 1947 и 1949 годов рождения, а также женщина 1936 года рождения.
«Причины смерти установлены в результате патолого-анатомической экспертизы», — рассказали в пресс-службе ведомства.
За последние сутки коронавирус был выявлен у 38 татарстанцев.
news_header_bot_970_100
Рубрики
- Наука
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане подтвердились три смерти от Covid-19
news_top_970_100
Жертвами коронавирусной инфекции в Татарстане стали еще три человека. Таким образом, за время пандемии вирус стал причиной смерти 458 жителей республики, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
Главное