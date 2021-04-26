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Ру Тат
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26 апреля 2021  18:40

В Татарстане подтвердились три смерти от Covid-19

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Жертвами коронавирусной инфекции в Татарстане стали еще три человека. Таким образом, за время пандемии вирус стал причиной смерти 458 жителей республики, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Скончались два мужчины — 1947 и 1949 годов рождения, а также женщина 1936 года рождения.
«Причины смерти установлены в результате патолого-анатомической экспертизы», — рассказали в пресс-службе ведомства.
За последние сутки коронавирус был выявлен у 38 татарстанцев.

смерть коронавирус
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