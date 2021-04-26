За последние сутки 38 татарстанцев заразились коронавирусом

За последние сутки 38 татарстанцев заразились новой коронавирусной инфекцией. Все новые случаи являются контактными, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«18 человек госпитализировано, 20 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

В Казани выявили 12 больных, в Набережных Челнах — 16. По два случая коронавируса были обнаружены в Нурлатском, Спасском и Тукаевском районах РТ, по одному — в Кайбицком, Кукморском, Лаишевском и Менделеевском.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели 20,3 тыс. человек, 17,3 тыс. выздоровели.

Вакцинацию от Covid-19 прошли 229,7 тыс. человек (прирост за сутки 3,8 тыс.), 144 тыс. из них получили обе дозы вакцины.