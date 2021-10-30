В Татарстане подтвердились еще 10 смертей от Covid-19

В Татарстане еще шесть женщин и четыре мужчины стали жертвами коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав республики.

По данным ведомства, скончались женщины 1955, 1937, 1949, 1947, а также две 1951 года рождения и четыре мужчины — 1937, 1938, 1939 и 1979 года рождения.

Таким образом, за время пандемии от Covid-19 в республике умер 981 человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за последние сутки в Татарстане выявлены 176 случаев коронавирусной инфекции.