В Татарстане подтвердились 40 новых случаев заболевания Covid-19

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане за прошедшие сутки подтвердились 40 новых случаев заболевания Covid-19.

Причем госпитализация понадобилась 38 заболевшим. Выздоровели в этот период 3 человека.

Печальная статистика умерших от коронавирусной инфекции не пополнилась (1996 человек за весь период пандемии).

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов подчеркнул необходимость активизировать в регионе вакцинацию и ревакцинацию, о чем сообщал «Татар-информ». На данный момент, коллективный иммунитет в республике составляет 8,3%.