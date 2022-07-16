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Ру Тат
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Здоровье
16 июля 2022  17:33

В Татарстане подтвердились 40 новых случаев заболевания Covid-19

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По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане за прошедшие сутки подтвердились 40 новых случаев заболевания Covid-19.

Причем госпитализация понадобилась 38 заболевшим. Выздоровели в этот период 3 человека.

Печальная статистика умерших от коронавирусной инфекции не пополнилась (1996 человек за весь период пандемии).

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов подчеркнул необходимость активизировать в регионе вакцинацию и ревакцинацию, о чем сообщал «Татар-информ». На данный момент, коллективный иммунитет в республике составляет 8,3%.

 

 

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