В Татарстане за неделю подорожали крупы, сахар и сметана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За неделю с 8 по 14 апреля в Татарстане подорожали рис и пшено. Килограмм этих круп стал стоить 104,57 и 42,62 рубля соответственно, цены выросли на 1,11% и 1,48%. Об этом говорят данные статистики Татарстанстата.

Из плодоовощной продукции за это время повысилась стоимость свеклы — +3,57%, до 48,66 рубля, моркови — +1,68%, до 42,22 рубля. В пределах 1% изменились цены на бананы и картофель. И наоборот, снизилась стоимость яблок, помидоров, огурцов, белокочанной капусты. Репчатый лук подешевел на 3,24%, до 35,51 рубля.

Среди других продовольственных товаров на 1,84% выросла стоимость сахарного песка (68,62 рубля за килограмм), на 1,17% — сметаны (212,36 рубля), на 1,53% — сливочного масла (702,23 рубля), на 1,16% — вареной колбасы (427,64 рубля).

На 18,55 рубля, или 1,76%, подешевели мясные консервы для детского питания. Зарегистрировано незначительное снижение цен на свинину, куриное мясо (кроме окорочков), полукопченую колбасу, подсолнечное масло, творог и ряд других продуктов.