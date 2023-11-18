В Татарстане подорожали помидоры, огурцы и куриные яйца

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 1 по 7 ноября в Татарстане ощутимо выросли цены на помидоры, огурцы, бананы и куриные яйца. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, свежие помидоры подорожали на 9,75%, или на 14 рублей 43 копейки. Неделей ранее они стоили 147,25 рубля за один килограмм.

Огурцы стали дороже на 5,99%, или на 5 рублей 53 копейки — 1 ноября они стоили 92 рубля 3 копейки за один килограмм.

В свою очередь стоимость бананов увеличилась на 3,44%, или на 4 рубля 57 копеек (за неделю до этого она равнялась 133,90 рубля за один килограмм).

Куриные яйца подорожали на 3,18%, или на 2 рубля 70 копеек — семью днями ранее десяток яиц можно было приобрести за 84.24 рубля.

Сами куры (за исключением куриных окорочков) стали дороже всего на 0,31%, или на 64 копейки. Первого ноября они стоили 212,48 рубля за один килограмм.

При этом, как сообщал «Татар-информ», Федеральная антимонопольная служба организовала антикартельные проверки в Татарстане и еще девяти регионах России из-за роста оптовых цен на куриные яйца и курятину.

Вместе с тем заметнее всех других продуктов, опередив местные овощи, упал в цене картофель. Он стал дешевле на 4,95%, или на один рубль 10 копеек (неделей ранее его стоимость составляла 21,94 рубля за один килограмм).