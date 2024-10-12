В Татарстане подорожали помидоры и рыба, но подешевели яблоки

Фото: © «Татар-информ»

За период с 30 сентября по 7 октября в Татарстане продолжили дешеветь овощи из борщевого набора и яблоки, но подорожали помидоры, огурцы, бананы и мороженая рыба. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, помидоры стали дороже еще на 3,65%, увеличившись в цене с 125,14 до 129,69 рубля за килограмм, огурцы — на 0,29%, с 105,78 до 105,98 рубля за килограмм, а бананы — на 2,11%, с 138,76 до 141,67 рубля за килограмм.

Мороженая рыба (неразделанная) выросла в цене на 1,22%, с 256,82 до 260,02 рубля за килограмм. Печенье подорожало на 1,19%, с 219,41 до 221,95 рубля за килограмм, молоко стерилизованное 2,5–3,2% жирности — на 1,13%, с 89,66 до 91,07 рубля за литр (а такое же, но пастеризованное — всего на 0,59%, с 71,46 до 71,90 рубля за литр).

Мясные консервы для детского питания выросли в цене на 1,05%, с 1030,78 до 1041,79 рубля за килограмм. Стоимость прочих подорожавших продуктов увеличилась менее чем на 1%.

Среди овощей борщевого набора сильнее остальных вновь подешевела белокочанная капуста — на 4,34%, с 30,41 до 29,07 рубля за килограмм. Морковь уменьшилась в цене на 2,99%, с 32,64 до 31,66 рубля за килограмм. Репчатый лук стал дешевле на 1,86%, с 35,03 до 34,37 рубля за килограмм.

Картофель уменьшился в цене на 1,51%, с 33,64 до 33,14 рубля за килограмм, а свекла подешевела на 1,05%, с 36,98 до 36,57 рубля за килограмм. Стали дешевле и яблоки — на 1,08%, с 120,53 до 119,22 рубля за килограмм.

Цена на крупу гречневую (ядрицу) снизилась на 1,11%, с 53,16 до 52,58 рубля за килограмм. Стоимость остальных подешевевших продуктов уменьшилась менее чем на 1%.