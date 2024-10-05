В Татарстане подорожали мука и детские консервы, но подешевели овощи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За последнюю неделю сентября в Татарстане выросли цены на овощные консервы для детского питания и пшеничную муку. Они подорожали более чем на 1% — до 657 и 42,18 рубля за килограмм соответственно. Об этом говорится в докладе Татарстанстата.

Менее чем на 1% выросла стоимость бананов, огурцов, вермишели, пшена, печенья, сыров и ряда других продуктов.

В то же время цены на другие продовольственные товары, наоборот, снизились. Так, сразу на 8,1%, или почти на 3 рубля, подешевела капуста — до 30,41 рубля за килограмм. На 5,19% изменилась цена картофеля — до 33,64 рубля за килограмм, на 4,62% — моркови — до 32,64 рубля, на 3,37% — репчатого лука — до 35,03 рубля. Помидоры стали дешевле на 2,78 рубля, или 2,16%, — 125,14 рубля. Менее чем на 1% уменьшилась стоимость свинины, куриного мяса, сарделек и сосисок, полукопченой колбасы, подсолнечного масла, куриных яиц, сахара, гречневой крупы и других продуктов.