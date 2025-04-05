В Татарстане подешевели овощи из борщевого набора и огурцы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 24 по 31 марта в Татарстане снизились цены на большинство овощей из борщевого набора и некоторые другие продукты. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, белокочанная капуста подешевела на 2,25%, с 47,82 до 46,71 рубля за килограмм, морковь – на 0,98%, с 40,22 до 39,82 рубля за килограмм, а свекла – на 0,60%, с 49,90 до 49,58 рубля за килограмм.

При этом подорожали также входящие в борщевой набор картофель и лук репчатый – на 1,42% (с 62,60 до 63,46 рубля за килограмм) и 0,72% (с 52,60 до 52,97 рубля за килограмм).

Заметно подешевели огурцы и помидоры – на 6,03% (с 184,24 до 173,14 рубля за килограмм) и на 1,46% (с 253,04 до 249,34 рубля за килограмм) соответственно.

Уменьшилась в цене также колбаса полукопченая – на 2,04%, с 605,81 до 593,59 рубля за килограмм.

За неделю до этого овощи из борщевого набора в Татарстане, напротив, дорожали.