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Экономика 31 марта 2025 14:30

Борщевой набор в Татарстане за неделю подорожал, свекла выросла в цене на 7%

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Татарстанстат подсчитал, как изменились цены на продукты питания за неделю с 17 по 24 марта. Сильнее всего из овощей подорожала свекла.

Так, килограмм свеклы в среднем можно купить за 49,9 рубля (+7%), картофеля – 62,6 рубля (+3%), моркови – 40,2 рубля (+1%), белокочанной капусты – 47,8 рубля (+3%). Из так называемого борщевого набора меньше чем на 1% снизилась цена на репчатый лук, килограмм которого можно в среднем купить за 52,6 рубля.

Сильнее всего из продуктового списка Татарстанстата подешевели свежие огурцы – с 200 рублей до 184 рублей, минус 8%. Помидоры остались в пределах 253 рублей в среднем за килограмм.

Ранее экономист Холод рассказал, как изменятся цены на популярные продукты питания.

#татарстанстат #продукты питания #цены на продукты
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