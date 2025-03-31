Борщевой набор в Татарстане за неделю подорожал, свекла выросла в цене на 7%

Татарстанстат подсчитал, как изменились цены на продукты питания за неделю с 17 по 24 марта. Сильнее всего из овощей подорожала свекла.

Так, килограмм свеклы в среднем можно купить за 49,9 рубля (+7%), картофеля – 62,6 рубля (+3%), моркови – 40,2 рубля (+1%), белокочанной капусты – 47,8 рубля (+3%). Из так называемого борщевого набора меньше чем на 1% снизилась цена на репчатый лук, килограмм которого можно в среднем купить за 52,6 рубля.

Сильнее всего из продуктового списка Татарстанстата подешевели свежие огурцы – с 200 рублей до 184 рублей, минус 8%. Помидоры остались в пределах 253 рублей в среднем за килограмм.

Ранее экономист Холод рассказал, как изменятся цены на популярные продукты питания.