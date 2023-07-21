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В Татарстане подешевел «борщевой набор» и алкоголь
В Татарстане за неделю с 10 по 17 июля снизились цены на ряд продуктов из «борщевого набора», а также подешевела алкогольная продукция. Об этом сообщает Татарстанстат.
Согласно данным статистиков, сильнее всего уменьшилась в цене свекла — на 2,5%, до 45,5 рубля за один килограмм. Также подешевели репчатый лук и картофель — до 56,8 и 43,4 рубля соответственно. Стоимость моркови за это время снизилась до 65,1 рубля за килограмм.
Помимо прочего, до 641 рубля за один литр уменьшилась средняя стоимость алкогольной продукции.
Вместе с тем за неделю подорожала капуста, с 53 до 54,7 рубля за килограмм, и помидоры, с 102,4 до 103,4 рубля за килограмм. Также увеличилась в цене соль — до 14 рублей за килограмм. Подорожала и вареная колбаса — до 393 рублей за килограмм.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процент из-за роста инфляции.
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