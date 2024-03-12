В Татарстане под контроль взято 132 участка региональных дорог из-за риска подтопления

В Татарстане под контроль взято 132 участка региональных дорог, которые в прошлые годы подвергались подтоплению в период весеннего паводка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«Для контроля над подготовкой и проведением работ по пропуску паводковых вод в Татарстане создана противопаводковая комиссия и утвержден перечень мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, доведенный до подрядных организаций», — рассказали в ведомстве.

Чтобы весенний паводок прошел безаварийно, в подрядных организациях уже заготовлены материально-технические ресурсы. Для безопасного движения по дорогам и организации, при необходимости, объезда опасных участков подготовлены необходимые дорожные знаки и сигнальные вешки.

Кроме того, проводятся обследования искусственных сооружений, очищаются отверстия водопропускных труб, малых мостов, лотков и быстротоков от снега и льда, организованы замеры толщины льда возле опор мостов.

Всего в Татарстане на автомобильных дорогах регионального значения имеется 1062 мостов и более 12,7 тыс. водопропускных труб.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов поручил муниципалитетам и МЧС подготовить противопаводковые мероприятия.