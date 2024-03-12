В Татарстане за год отремонтируют 13 участков федеральных автодорог

В Татарстане в этом году отремонтируют 13 участков федеральных автодорог. Работы проведут на двух основных трассах – М7 «Волга» и Р239 Казань – Оренбург. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Именно на автодороги М7 и Казань – Оренбург приходится максимальная транспортная нагрузка», – рассказал спикер.

Он отметил, что капитальный ремонт предусмотрен на трех участках федеральных дорог. Один из них расположен на подъезде к Ижевску и Перми от трассы М7, два – на автодороге Казань – Оренбург. «В рамках капремонта предусмотрено увеличение количества полос движения с двух до четырех путем уширения проезжей части», – уточнил он.

Кроме того, по словам Мингазова, в этом году будут отремонтированы два моста через реки Сухая Улема и Тоша на трассе Казань – Буинск – Ульяновск, мост через Архаровку на автодороге Казань – Оренбург и путепровод на 785 км М7.

«Для достижения цели национального проекта “Безопасные качественные дороги” необходимо довести участки федеральных автодорог, входящие в агломерации, к концу 2024 года до нормативного состояния не менее 85%. В Казанскую агломерацию входит 316 км федеральных автодорог, Набережночелнинскую – 19,5 км», – добавил руководитель ведомства.

Он заметил, что на подъезде к Казани завершается реконструкция десятикилометрового участка от села Татарское Бурнашево до Иннополиса. На данный момент работы выполнены на 50%. Ввести объект в эксплуатацию планируется в этом году.

На участке трассы М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном идет реконструкция с увеличением количества полос движения с двух до четырех. Всего предстоит реконструировать 96,5 км автодороги. Этот отрезок войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург.

«В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу – построить скоростной маршрут Казань – Екатеринбург уже в этом году. Поэтому эта задача для нас приоритетная, и мы стараемся ее выполнить», – заключил Мингазов.