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В Татарстане почти за 21 млн рублей построят дорогу к рекреационной зоне Красный Бор
В Агрызском районе построят дорогу к рекреационной зоне Красный Бор. Стоимость работ оценивается в 20,855 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
На средства, выделенные из бюджета Татарстана, построят более 1 км дороги. Завершить работы подрядчик должен до 27 июня 2024 года.
О развитии туристического потенциала Агрызского района ранее рассказывал «Татар-информ». Еще в 2021 году эксперты предложили превратить зону неорганизованного туризма в селе Красный Бор в один из лучших проектов рекреационного туризма, «большой кемпинг на Каме».
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