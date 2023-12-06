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Экономика 6 декабря 2023 06:30

В Татарстане почти за 21 млн рублей построят дорогу к рекреационной зоне Красный Бор

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В Агрызском районе построят дорогу к рекреационной зоне Красный Бор. Стоимость работ оценивается в 20,855 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

На средства, выделенные из бюджета Татарстана, построят более 1 км дороги. Завершить работы подрядчик должен до 27 июня 2024 года.

О развитии туристического потенциала Агрызского района ранее рассказывал «Татар-информ». Еще в 2021 году эксперты предложили превратить зону неорганизованного туризма в селе Красный Бор в один из лучших проектов рекреационного туризма, «большой кемпинг на Каме».

#строительство дорог #туризм #агрызский район
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