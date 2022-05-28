Агрызский район в центре треугольника Казань – Пермь – Уфа примет турпоток с миллионников
У Агрызского района Татарстана есть все шансы для привлечения турпотока с городов-миллионников: о развитии туристического потенциала и реализации государственной национальной политики рассказал в интервью «Татар-информу» глава муниципалитета Азат Валеев.
«Красный Бор имеет все шансы стать одним из привлекательных объектов для туристов северо-востока Татарстана и ближайших регионов»
Азат Рустемович, как вы оцениваете туристический потенциал района?
Агрызский район выгодно расположен в центре треугольника между городами-миллионниками Приволжского федерального округа — Казань, Пермь, Уфа. По территории района идет транзитный поток рекреантов Удмуртия — Татарстан.
В прошлом году при поддержке Фонда «Институт развития городов РТ» группа экспертов ознакомилась с рекреационным, туристическим потенциалом Агрызского района. Эксперты предложили на первом этапе обратить особое внимание развитию села Красный Бор.
Какой туризм сейчас есть в селе Красный Бор?
Сейчас в Красном Бору присутствует только неорганизованный, или «дикий», туризм, представленный преимущественно рыбаками и семьями из ближайших крупных городов, которые приезжают со своими палатками на выходные.
Какие работы уже были проделаны на территории села Красный Бор?
Проведено маркетинговое исследование, разработана концепция и мастер-план территории, определены 14 лотов общей площадью около 40 га для предоставления инвесторам. Уже заявились инвесторы из Удмуртской Республики, городов Набережные Челны, Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург. Идея проекта: «Станция Красный Бор — большой кемпинг на Каме». Строительство первых объектов запланировано на 2022 год.
По мнению экспертов, Красный Бор станет одним из лучших комплексных проектов развития рекреационного туризма, так как на территории села имеется высокий природный потенциал, нетронутая природа и многообразие животного и растительного мира, отсутствие промышленных предприятий и источников негативного воздействия. Красный Бор — бывший районный центр, и территория оснащена всеми необходимыми инженерными коммуникациями.
Где самые живописные места в Агрызском районе?
В селе Красный Бор открываются замечательные виды на воды Нижнекамского водохранилища. Это могут с уверенностью подтвердить более 20 известных живописцев Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Самары, Череповца, представители ближнего зарубежья — Армении, Кыргызстана, которые в 2021 году приезжали на Всероссийский пленэр под названием «Багышлау», что в переводе с татарского обозначает «посвящение, открытие». И это не случайно. Агрызский район стал для них неким открытием. В 2022 году запланировано проведение Международного пленэра «Палитра Прикамья».
Рекреационная зона имеет протяженную береговую линию реки Камы, автомобильное сообщение с Агрызом, Камской агломерацией и городами Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Главной особенностью территории является бугристый рельеф и живописная растительность, что придает ей неповторимый образ как с воды, так и на суше. Культурно-историческая ценность района имеет огромный потенциал привлекательности для туриста.
В ближайшее время будут проведены работы по внесению изменений в генеральный план для перевода сельскохозяйственных земель в земли рекреационного назначения. Красный Бор имеет все шансы стать одной из зон отдыха для развития природного и экологического туризма северо-востока Татарстана и ближайших регионов.
«Агрызское село Варклед-Бодья вошло в туристический маршрут, разработанный совместно с Удмуртской Республикой»
Какой природный потенциал имеется на территории Агрызского района?
Река Иж, протекающая через весь район, и ее многочисленные притоки славятся своими известными целебными источниками, продукция которых имеет общероссийскую известность. Один из таких уникальных источников с повышенным содержанием в воде ионов серебра, потенциал которого еще предстоит реализовать, обнаружен в Бимском поселении Агрызского района. Кроме того, Табарлинское месторождение лечебной грязи создает дополнительную возможность развития в районе грязелечебниц. Эта грязь востребована многими санаториями.
Имеются ли на территории Агрызского района памятники природы?
На территории района действует государственный охотничий заказник, организованный в 1984 году с целью увеличения численности бобра, глухаря, а также для охраны охотничье-промыслового вида — косуль. Имеется государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Кичке-Тан» и четыре памятника природы — Сложный бор, река Иж, пойма реки Кырыкмас и Красноборский геологический разрез.
В настоящее время в акватории реки Иж отмечено значительное увеличение численности занесенных в Красную книгу Республики Татарстан орлана-белохвоста, скопы, лебедя-шипуна. Зарегистрирована зимовка бурого медведя, отмечен рост численности ондатры и бобра. Эта территория представляет особый интерес с точки зрения организации в Агрызском районе зоны регулируемой рекреации. Река Иж является перспективным водным объектом для организации сплава, водного туризма. Отличное место для организации эколого-приключенческого маршрута.
Каким был прошлый год для сферы культуры, какие проекты Агрызский район готовит в 2022-м?
Район многонациональный. На сегодняшний день в Агрызском муниципальном районе проживает 34,7 тыс. человек. Из них 58,9% — татары, 24% — русские, 8,2% – марийцы, 6,6% — удмурты и 2,3% — представители других национальностей. В состав района входит 72 населенных пункта, в которых имеются достопримечательности, вызывающие неподдельный интерес у всех, кто любит историю.
К примеру, взять село Варклед-Бодья. В 2021 году там проходил республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон-Быдтон». Жители Варклед-Бодьи сохраняют свои традиционные верования и «до сих пор верны своим языческим традициям». Именно это послужило причиной пристального внимания экспедиций к деревне и ее традициям.
Гостям в Варклед-Бодья всегда рады! Народно-фольклорный ансамбль «Инвис» не только познакомит гостей с историей села, традициями и обычаями, а также проведет мастер-класс по народным играм и танцам, по лепке традиционного удмуртского блюда — перепечей. В этом году принято решение включить село Варклед-Бодья в туристический маршрут, разработанный совместно с Малопургинским районом Удмуртской Республики. 4 июня 2022 года в селе Кадряково пройдет республиканский праздник марийской культуры «Семык».