Агрызский район в центре треугольника Казань – Пермь – Уфа примет турпоток с миллионников

У Агрызского района Татарстана есть все шансы для привлечения турпотока с городов-миллионников: о развитии туристического потенциала и реализации государственной национальной политики рассказал в интервью «Татар-информу» глава муниципалитета Азат Валеев.

«Красный Бор имеет все шансы стать одним из привлекательных объектов для туристов северо-востока Татарстана и ближайших регионов»

Азат Валеев: «Проведено маркетинговое исследование, разработана концепция и мастер-план территории, определены 14 лотов общей площадью около 40 га для предоставления инвесторам» Фото: tatarstan.ru

Азат Рустемович, как вы оцениваете туристический потенциал района?

Агрызский район выгодно расположен в центре треугольника между городами-миллионниками Приволжского федерального округа — Казань, Пермь, Уфа. По территории района идет транзитный поток рекреантов Удмуртия — Татарстан.

В прошлом году при поддержке Фонда «Институт развития городов РТ» группа экспертов ознакомилась с рекреационным, туристическим потенциалом Агрызского района. Эксперты предложили на первом этапе обратить особое внимание развитию села Красный Бор.

Какой туризм сейчас есть в селе Красный Бор?

Сейчас в Красном Бору присутствует только неорганизованный, или «дикий», туризм, представленный преимущественно рыбаками и семьями из ближайших крупных городов, которые приезжают со своими палатками на выходные.

Какие работы уже были проделаны на территории села Красный Бор?

Проведено маркетинговое исследование, разработана концепция и мастер-план территории, определены 14 лотов общей площадью около 40 га для предоставления инвесторам. Уже заявились инвесторы из Удмуртской Республики, городов Набережные Челны, Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург. Идея проекта: «Станция Красный Бор — большой кемпинг на Каме». Строительство первых объектов запланировано на 2022 год.

По мнению экспертов, Красный Бор станет одним из лучших комплексных проектов развития рекреационного туризма Фото: agryz.tatarstan.ru

По мнению экспертов, Красный Бор станет одним из лучших комплексных проектов развития рекреационного туризма, так как на территории села имеется высокий природный потенциал, нетронутая природа и многообразие животного и растительного мира, отсутствие промышленных предприятий и источников негативного воздействия. Красный Бор — бывший районный центр, и территория оснащена всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

Где самые живописные места в Агрызском районе?

В селе Красный Бор открываются замечательные виды на воды Нижнекамского водохранилища. Это могут с уверенностью подтвердить более 20 известных живописцев Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Самары, Череповца, представители ближнего зарубежья — Армении, Кыргызстана, которые в 2021 году приезжали на Всероссийский пленэр под названием «Багышлау», что в переводе с татарского обозначает «посвящение, открытие». И это не случайно. Агрызский район стал для них неким открытием. В 2022 году запланировано проведение Международного пленэра «Палитра Прикамья».

Всероссийский пленэр «Багышлау» состоялся в селе Красный Бор в 2021 году Фото: agryz-rt.ru

Рекреационная зона имеет протяженную береговую линию реки Камы, автомобильное сообщение с Агрызом, Камской агломерацией и городами Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Главной особенностью территории является бугристый рельеф и живописная растительность, что придает ей неповторимый образ как с воды, так и на суше. Культурно-историческая ценность района имеет огромный потенциал привлекательности для туриста.

В ближайшее время будут проведены работы по внесению изменений в генеральный план для перевода сельскохозяйственных земель в земли рекреационного назначения. Красный Бор имеет все шансы стать одной из зон отдыха для развития природного и экологического туризма северо-востока Татарстана и ближайших регионов.

«Агрызское село Варклед-Бодья вошло в туристический маршрут, разработанный совместно с Удмуртской Республикой»

Какой природный потенциал имеется на территории Агрызского района?

Река Иж, протекающая через весь район, и ее многочисленные притоки славятся своими известными целебными источниками, продукция которых имеет общероссийскую известность. Один из таких уникальных источников с повышенным содержанием в воде ионов серебра, потенциал которого еще предстоит реализовать, обнаружен в Бимском поселении Агрызского района. Кроме того, Табарлинское месторождение лечебной грязи создает дополнительную возможность развития в районе грязелечебниц. Эта грязь востребована многими санаториями.

Имеются ли на территории Агрызского района памятники природы?

На территории района расположены природный заказник «Кичке-Тан» и четыре памятника природы — Сложный бор, река Иж, пойма реки Кырыкмас и Красноборский геологический разрез Фото: © «Агрызские вести»

На территории района действует государственный охотничий заказник, организованный в 1984 году с целью увеличения численности бобра, глухаря, а также для охраны охотничье-промыслового вида — косуль. Имеется государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Кичке-Тан» и четыре памятника природы — Сложный бор, река Иж, пойма реки Кырыкмас и Красноборский геологический разрез.

В настоящее время в акватории реки Иж отмечено значительное увеличение численности занесенных в Красную книгу Республики Татарстан орлана-белохвоста, скопы, лебедя-шипуна. Зарегистрирована зимовка бурого медведя, отмечен рост численности ондатры и бобра. Эта территория представляет особый интерес с точки зрения организации в Агрызском районе зоны регулируемой рекреации. Река Иж является перспективным водным объектом для организации сплава, водного туризма. Отличное место для организации эколого-приключенческого маршрута.

Каким был прошлый год для сферы культуры, какие проекты Агрызский район готовит в 2022-м?

Район многонациональный. На сегодняшний день в Агрызском муниципальном районе проживает 34,7 тыс. человек. Из них 58,9% — татары, 24% — русские, 8,2% – марийцы, 6,6% — удмурты и 2,3% — представители других национальностей. В состав района входит 72 населенных пункта, в которых имеются достопримечательности, вызывающие неподдельный интерес у всех, кто любит историю.

К примеру, взять село Варклед-Бодья. В 2021 году там проходил республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон-Быдтон». Жители Варклед-Бодьи сохраняют свои традиционные верования и «до сих пор верны своим языческим традициям». Именно это послужило причиной пристального внимания экспедиций к деревне и ее традициям.

В 2021 году в селе Варклед-Бодья проходил республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон-Быдтон» Фото: © «Татар-информ»

Гостям в Варклед-Бодья всегда рады! Народно-фольклорный ансамбль «Инвис» не только познакомит гостей с историей села, традициями и обычаями, а также проведет мастер-класс по народным играм и танцам, по лепке традиционного удмуртского блюда — перепечей. В этом году принято решение включить село Варклед-Бодья в туристический маршрут, разработанный совместно с Малопургинским районом Удмуртской Республики. 4 июня 2022 года в селе Кадряково пройдет республиканский праздник марийской культуры «Семык».