В первом полугодии в Татарстане более чем на 10% снизилось количество разводов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По итогам первого полугодия 2024 года в Татарстане уменьшилось число как браков, так и разводов. Это следует из подготовленного Росстатом доклада о социально-экономическом положении страны.

За январь — июнь в республике было зарегистрировано 9048 браков. Пар, пожелавших связать себя семейными узами, оказалось на 160 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года (9208). Таким образом, число свадеб снизилось более чем на 1,7% год к году.

Вместе с тем в регионе зафиксировано 6455 разводов — на 731 меньше, чем за первое полугодие 2023-го (7186). Соответственно, количество распавшихся семей уменьшилось почти на 10,2% в годовом выражении.

В результате в Татарстане число браков на одну тысячу населения снизилось с 4,6 до 4,5, тогда как число разводов — с 3,6 до 3,2.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.