В Татарстане по звонку на 122 дистанционно выдали более 4 тыс. больничных

В Татарстне продолжают выдавать больничные листы жителям с ОРВИ после звонка на номер 122. Об этом, отвечая на вопрос ИА «Татар-информ», в прямом эфире общественной приемной «Единой России» рассказал исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Республике Фердинат Закиров.

«На 27 февраля более четырех тысяч больничных листов было сформировано», – отметил спикер.

Напомним,в феврале в Татарстане начали выдавать больничные листы без посещения медицинских учреждений пациентам с симптомами ОРВИ.