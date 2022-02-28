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Ру Тат
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Здоровье
28 февраля 2022  18:40
Эвелина Киселёва

В Татарстане по звонку на 122 дистанционно выдали более 4 тыс. больничных

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В Татарстне продолжают выдавать больничные листы жителям с ОРВИ после звонка на номер 122. Об этом, отвечая на вопрос ИА «Татар-информ», в прямом эфире общественной приемной «Единой России» рассказал исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Республике Фердинат Закиров.

«На 27 февраля более четырех тысяч больничных листов было сформировано», – отметил спикер.

Напомним,в феврале в Татарстане начали выдавать больничные листы без посещения медицинских учреждений пациентам с симптомами ОРВИ.

#коронавирус #больничные листы #фсс
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