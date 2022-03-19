Минниханов поручил усилить внимание за качеством проведения сельхозярмарок в РТ

С 19 марта в Татарстане возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. Они помогут повысить число качественных продуктов по доступным ценам, а также покажут, что АПК РТ обладает ресурсами для обеспечения товарами жителей республики и других регионов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы должны не только словами, но действиями продемонстрировать, что никакого беспокойства в вопросах обеспечения продовольственными товарами нет. Наш агропромышленный комплекс обладает достаточными ресурсами, чтобы удовлетворить потребности нашего рынка и выделить ресурсы для других регионов. Мы — крупный производитель сельхозпродукции», — подчеркнул руководитель республики.

Он напомнил, что ярмарки в Казани и районах будут проводиться еженедельно, поэтому необходимо регулярно контролировать их организацию и проведение. Такая задача возложена на главу Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова.

«В других городах надо обратить внимание на то, чтобы так же, как и в Казани, ярмарки проходило достойно. Мы понимаем, насколько это нужно и важно. Такие сельхозярмарки играют хорошую стабилизирующую роль», — отметил Минниханов.

Также важно создать условия для этих мероприятий, в том числе обеспечить места их проведения, транспортную доступность и решить другие организационные вопросы. «Ярмарки должны быть проведены на высоком организационном уровне, качественно», — заявил Президент РТ.

Еще один важный вопрос — ассортимент ярмарок. Здесь должна быть представлена вся востребованная населением продукция.