В Татарстане по программе «Доступная среда» адаптировано более 920 объектов

В Татарстане за годы реализации программы «Доступная среда» адаптировано более 920 объектов для инвалидов, на что потрачено 2,6 млрд рублей. Такие данные привела министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на заседании проектного офиса Центра управления регионом в РТ в Казани.

«С 2021 года поменялась нормативная база. Сегодня собственники зданий обязаны проводить адаптацию помещений к нуждам людей с ограниченными возможностями», — пояснила руководитель Минтруда РТ.

Зарипова добавила, что при формировании республиканских программ по капитальному ремонту всегда закладываются средства на адаптацию учреждений под нужды людей с ограниченными возможностями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за пять лет число взрослых людей с инвалидностью в Татарстане сократилось с 291,2 тыс. в 2017 году до 269,6 тыс. в 2022-м.