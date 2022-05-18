За пять лет число взрослых инвалидов в Татарстане сократилось до 269 тыс.

За пять лет число взрослых людей с инвалидностью в Татарстане сократилось с 291,2 тыс. в 2017 году до 269,6 тыс. в 2022-м. Такие данные привела министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на заседании проектного офиса Центра управления регионом в РТ в Казани.

«Прежде всего мы это связываем с реализацией национальных проектов, которые обеспечивают доступность учреждений здравоохранения, комплексных медицинских обследований, диспансеризацию для людей категории «65 плюс», что позволяет на самых ранних стадиях выявить заболевания и начинать своевременное комплексное лечение», — объяснила она видение этого феномена ею и ее подчиненными.

Министр также заметила, что в республике на ранних стадиях выявляются патологии у детей. Это позволяет учреждениям здравоохранения и соцзащиты оказывать своевременную помощь по межведомственной программе «Раннее вмешательство».

Число детей-инвалидов за пять лет в регионе увеличилось с 14,6 тыс. в 2017-м до 16,7 тыс. в 2022 году, добавила Зарипова.