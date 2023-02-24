В Татарстане по-прежнему растет заболеваемость Covid-19

В Татарстане по-прежнему увеличивается регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждены 160 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 151 накануне, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 27 заболевшим, тогда как за день до этого были госпитализированы 44 человека. Всего с начала пандемии коронавирусом заразился 197 771 татарстанец.

В общей сложности удалось выздороветь 193 952 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 167 пациентов. Днем ранее стало известно о 238 поправившихся больных.

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе обнародовалась 20 января.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 13 829 человек. Поправились 12 618 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 786 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 32 человека.