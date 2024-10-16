В Татарстане по ОМС за год проводят порядка 1750 ЭКО

В Татарстане бесплатно помогают парам с бесплодием забеременеть и родить здорового ребенка. Об этом в прямом эфире рассказала главный специалист Минздрава РТ по репродуктивному здоровью Фирая Сабирова.

«Республиканское задание на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) – это обычно 1700 – 1800 ЭКО в год. Это существенная цифра, но, к сожалению, ее все равно не хватает», – отметила врач.

В рамках ОМС есть очередь на ЭКО, пары ждут проведения процедуры примерно полгода. Фирая Сабирова отметила, что это не такой большой срок. За это время оба партнера проходят дополнительные обследования и тщательно готовятся к процедуре.

«Существует понятие “прегравидарная подготовка” – она распространяется и на ЭКО. То есть это подготовка к беременности. При этом мы должны не просто сделать ЭКО, а сделать так, чтобы беременность нормально развивалась и родился здоровый ребенок», – рассказала Фирая Сабирова.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, как в Татарстане можно сделать экстракорпоральное оплодотворение по системе ОМС.