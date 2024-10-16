Главный репродуктолог объяснила, как в Татарстане ЭКО можно сделать по ОМС

В Татарстане работают восемь клиник, в которых можно выполнить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Об этом в прямом эфире рассказала главный специалист Минздрава РТ по репродуктивному здоровью Фирая Сабирова.

С 2013 года ЭКО в Татарстане можно сделать по ОМС, то есть бесплатно.

«Порядок в нашей республике следующий: для начала женщине надо обратиться в женскую консультацию, если есть какие-то сомнения. Врач проведет первичное обследование в рамках своих возможностей. Если он видит, что может быть проблема бесплодия, то направляет к репродуктологу – врачу, который занимается именно этой проблемой», – объяснила специалист.

Врач-репродуктолог проведет осмотр и определит проблему. Если он поймет, что иные способы кроме ЭКО не дадут результата, пациентку направят в одну из восьми клиник, где делают экстракорпоральное оплодотворение.

«Эти клиники формируют пакет документов пациента и направляют в комиссию Минздрава. В этом пакете все выписки, обследования, анализы – все, что доказывает, что у пациента действительно бесплодие, которое требует лечение методом ЭКО. Комиссия рассматривает документы и формирует лист ожидания», – объяснила Фирая Сабирова.

В республике в каждой клинике формируется свой лист ожидания. Все клиники являются частными, но выполняют государственные заказы. Исходя из числа людей, ожидающих своей очереди в конкретном медучреждении, Минздрав РТ распределяет квоты на проведение ЭКО.

Обычно ждать приходится до шести-семи месяцев, что совсем немного. Во время ожидания часто проводятся необходимые исследования и подготовка женщины для повышения эффективности процедуры.