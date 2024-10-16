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Главный репродуктолог объяснила, как в Татарстане ЭКО можно сделать по ОМС
В Татарстане работают восемь клиник, в которых можно выполнить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Об этом в прямом эфире рассказала главный специалист Минздрава РТ по репродуктивному здоровью Фирая Сабирова.
С 2013 года ЭКО в Татарстане можно сделать по ОМС, то есть бесплатно.
«Порядок в нашей республике следующий: для начала женщине надо обратиться в женскую консультацию, если есть какие-то сомнения. Врач проведет первичное обследование в рамках своих возможностей. Если он видит, что может быть проблема бесплодия, то направляет к репродуктологу – врачу, который занимается именно этой проблемой», – объяснила специалист.
Врач-репродуктолог проведет осмотр и определит проблему. Если он поймет, что иные способы кроме ЭКО не дадут результата, пациентку направят в одну из восьми клиник, где делают экстракорпоральное оплодотворение.
«Эти клиники формируют пакет документов пациента и направляют в комиссию Минздрава. В этом пакете все выписки, обследования, анализы – все, что доказывает, что у пациента действительно бесплодие, которое требует лечение методом ЭКО. Комиссия рассматривает документы и формирует лист ожидания», – объяснила Фирая Сабирова.
В республике в каждой клинике формируется свой лист ожидания. Все клиники являются частными, но выполняют государственные заказы. Исходя из числа людей, ожидающих своей очереди в конкретном медучреждении, Минздрав РТ распределяет квоты на проведение ЭКО.
Обычно ждать приходится до шести-семи месяцев, что совсем немного. Во время ожидания часто проводятся необходимые исследования и подготовка женщины для повышения эффективности процедуры.
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