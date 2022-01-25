В Татарстане по новой программе за три года отремонтируют 200 аварийных мостов

В Татарстане по новой программе, реализация которой начнется в этом году, за три года отремонтируют 200 аварийных мостов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса республики.

Докладчик рассказал, что в течение трех лет, до 2024 года, планируется привести в нормативное состояние мостовые сооружения общей протяженностью более 2 тыс. метров, чтобы повысить их несущую способность до требуемых нагрузок. «На эти цели за три года будет направлено около 9 млрд рублей. Это федеральные средства», — заявил министр.

По словам Ханифова, по этой программе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым заблаговременно было согласовано выполнение проектных работ. «Проекты готовы. В текущем году приступаем к выполнению строительно-монтажных работ и подготовке проектно-сметной документации на последующие годы», — подчеркнул он.

Программа по ремонту, капремонту и реконструкции аварийных мостов будет реализована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году на нее будет выделено 1,5 млрд рублей, в 2023-м — 3 млрд рублей, в 2024-м — 4,5 млрд рублей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».