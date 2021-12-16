На новую программу по ремонту аварийных мостов в РТ за три года выделят 9 млрд рублей

В Татарстане с 2022 года стартует программа по ремонту, капремонту и реконструкции аварийных мостов. Она будет реализована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«В следующем году планируется запустить программу, она капиталоемкая. За три года предполагается выделить на эти цели около 9 млрд рублей. Все аварийные мосты мы должны привести в нормативное состояние, отремонтировать, реконструировать, они должны выдерживать нормативные нагрузки», — рассказал глава Миндортранса.

По словам Ханифова, в следующем году на эту программу будет выделено 1,5 млрд рублей, в 2023-м — 3 млрд рублей, в 2024-м — 4,5 млрд рублей.

Министр также упомянул, что в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы 96,7 км региональных дорог, что обеспечило достижение 48,4% их нормативного состояния.

В Казанской агломерации отремонтировано 61,6 км дорог (84,5% нормативного состояния), в Набережночелнинской — 48,4 км дорог (81% нормативного состояния), в Нижнекамской — 11,1 км дорог (74,4% нормативного состояния).