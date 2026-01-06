В Татарстане по нацпроекту в 2026 году отремонтируют 33 ФАПа

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане в 2026 году планируется ремонт 33 фельдшерско-акушерских пунктов в 16 районах республики. Работы пройдут в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Общий объем финансирования составит 150 млн рублей. Об этом на семнадцатом заседании Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва сообщал министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Всего за последние 5 лет функционирования мобильные поликлиники выехали в 775 населенных пунктов, осмотрено 190 тысяч пациентов, выполнено 326 тысяч посещений, выявлено 25 тысяч 145 новых заболеваний», – отметил Абашев.

Сейчас в республике медицинскую помощь сельским жителям оказывают 43 центральные районные больницы. В их структуре работают 1663 ФАПа, из которых 334 нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, в регионе задействованы 27 передвижных мобильных комплексов, включая пять мобильных поликлиник, позволяющих специалистам высокотехнологичных центров выезжать в отдаленные районы.

Абашев подчеркнул, что Раис Татарстана Татарстана утвердил изменение программы совершенствования первичной медико-санитарной помощи: регион переходит от строительства новых ФАП к капитальному ремонту существующих. По оценке Минздрава, программа обновления завершится в ближайшие 5–6 лет.

«Татар-информ» рассказывал, что в 2025 году в Республике Татарстан построили 40 новых и отремонтировали 248 медицинских объектов.