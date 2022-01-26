В Татарстане по нацпроекту отремонтируют более 90 км дорог на сумму 4,3 млрд рублей

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 91,3 км автодорог на сумму 4,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«В Казанской агломерации будет отремонтировано 33,8 км дорог, в Нижнекамской – 3,14 км. В Набережночелнинской агломерации отремонтируют участки автодорог длиной 22,9 км. На региональных дорогах ремонт проведут на участках общей протяженностью 31,5 км», – рассказали в министерстве.

В частности, в Казанской агломерации дорожники приведут в нормативное состояние участки автодорог по улице Четаева от Бондаренко до Абсалямова, на проспекте Фатыха Амирхана от улицы Чуйкова до Михаила Миля.

В Набережночелнинской агломерации ожидается реконструкция дороги по улице Гостева на участке от Аэродромной до Батенчука в Набережных Челнах, а также капремонт отрезка региональной дороги Муслюмово – Саклов-Баш – Юлтимерова в Сармановском районе.

В Нижнекамской агломерации будет капитально отремонтирован проспект Химиков на участке от улицы Корабельная до Южной и улица Корабельная от перекрестка проспект Химиков – Корабельная до дома №52 по ул. Корабельная.

Кроме того, специалисты обновят участки региональных автодорог Казань – Ульяновск – Старое Барышево – Камское Устье в Апастовском районе и Альметьевск – Муслюмово в Муслюмовском районе.

Национальные проекты реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина с 2019 года. Во время пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса их цели были скорректированы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане по новой программе, реализация которой начнется в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», за три года отремонтируют 200 аварийных мостов.