В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок дороги Казань – Шемордан

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В Татарстане завершился ремонт автодороги Казань — Шемордан. Работы на участке от 81,7 км до 82 км (0,3 км) проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнены мероприятия по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нт и устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на площади 2 400 кв. метров и укреплению обочин ЩПС С4, М-800», — отметили в пресс-службе.

Ранее также были отремонтированы еще два участка — в Пестречинском и Сабинском районах республики. В настоящее время все три объекта введены в эксплуатацию.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина.