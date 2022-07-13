В Татарстане по нацпроекту отремонтированы два участка автодороги Казань — Шемордан

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы два участка автомобильной дороги Казань — Шемордан. Общая протяженность отремонтированных участков составила 3,5 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Работы проводились в Пестречинском районе на участке автодороги от 23,6 до 25,2 км и в Сабинском районе на отрезке от 86,6 до 88,6 км. Оба объекта введены в эксплуатацию», — отметили в министерстве.

В Пестречинском районе отремонтирован участок дороги протяженностью 1,55 километра. Дорожники выполнили фрезерование существующего покрытия, уложили выравнивающий слой из черного щебня и асфальтобетонной смеси, провели устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 12,4 тыс. кв. метров и укрепили обочины.

В Сабинском районе на участке автодороги протяженностью 2 километра рабочие провели устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 16 тыс. кв. метров, а также укрепили обочины.

Национальные проекты реализуются в России по поручению Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.