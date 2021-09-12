В трех школах Татарстана по нацпроекту «Образование» открылись «Точки роста»

В трех школах Чистопольского района — Татарско-Толкишской, Лучовской и Юлдузской — состоялось открытие образовательных центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Работы проводились в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщает совет Чистопольского муниципального района.

Данные центры создаются на базе школ в сельской местности и малых городах для повышения качества подготовки школьников, сокращения разрыва между городскими и сельскими образовательными организациями.

Руководители образовательных учреждений подчеркнули важность создания таких центров. Так, по мнению директора Татарско-Толкишской школы Гулькай Мирсиаповой, «Точки роста» направлены на развитие общекультурных ценностей, цифровой грамотности, проектной деятельности учеников.

«Учебные помещения обновлены, оснащены современным оборудованием. Следовательно, детям созданы все условия для получения качественного, современного образования», — отметила она.

Директор Лучовской школы Наталья Беспалова отметила, что благодаря этому проекту в образовательном учреждении появились обновленные кабинеты химии, физики, биологии.

«По предметам химия, физика, биология теперь в нашей школе имеется новая мебель, современное оборудование, планшеты, необходимые реактивы и другое. Каждый предмет, соответственно, и кабинет имеет свой индивидуальный цвет: кабинет химии имеет солнечно-оранжевый цвет, кабинет физики — лавандово-сиреневый, кабинет биологии — изумрудно-зеленый. В каждом кабинете своя лаборатория, новая мебель, оборудование», — поделилась Наталья Беспалова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в сельских школах Татарстана по нацпроекту откроют 114 центров образования «Точка роста». До конца 2024 года еще 388 школ, расположенных в сельской местности и малых городах республики, откроют на своих площадках такие центры.