В Татарстане по госмониторингу проверили качество 88% пшеницы от всего сбора

Татьяна Менликиева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан завершает государственный мониторинг пшеницы, который в этом году стал обязательным. С начала его проведения исследовано 88% озимой и яровой пшеницы от всего валового сбора. Об этом сообщила директор филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в РТ Татьяна Менликиева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Валовой сбор пшеницы в этом году в республике составляет более 2,3 млн тонн. В нашу лабораторию поступило 2476 уведомлений от сельхозтоваропроизводителей для исследования 2 млн 50 тыс. тонн зерна. И эта работа еще продолжается. Около 17 уведомлений поступило утром», – рассказала Менликиева.

По ее словам, всего было проведено более 70 тыс. исследований пшеницы. Госмониторинг необходим, чтобы оценить качество зерна. Для этого проводятся исследования проб, а результаты загружаются в государственную информационную систему «Зерно». Без этих мероприятий сельхозпроизводитель не может продать свою пшеницу.

Результаты госмониторинга качества зерна показали, что 20% из обследованного объема приходится на пшеницу третьего класса, 45% — четвертого класса, остальное — пятого класса.

Таким образом, доля продовольственной пшеницы составила самую большую часть проверенного зерна. Она полностью соответствует требованиям ГОСТ.

«Были проведены исследования и других культур. Выяснилось, что ячмень соответствует третьему классу, рожь – от первого по четвертый класс», – подчеркнула директор филиала центра.