Основные рынки – Казахстан, Иран и Китай: Татарстан наращивает поставки зерна за рубеж

Аграриям Татарстана удалось собрать достойный урожай – около 3,7 млн тонн зерна со средней урожайностью 27,9 центнера с гектара

Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

«В этом году были непростые погодные условия для аграриев»

Несмотря на непогоду, аграриям Татарстана удалось собрать достойный урожай – около 3,7 млн тонн зерна со средней урожайностью 27,9 центнера с гектара, сообщил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году были непростые погодные условия для аграриев – весенние заморозки и жаркая погода в период цветения зерновых, затяжные дожди и их отсутствие сейчас. Все это сказалось на отрасли, и возникали некоторые проблемы. Надеемся, что выработанные технологии позволят сохранить озимые в пределах нормы и мы сможем рассчитывать на достойный урожай 2025 года», – рассказал он.

Алмаз Гамиров: «В этом году были непростые погодные условия для аграриев – весенние заморозки и жаркая погода в период цветения зерновых, затяжные дожди и их отсутствие сейчас» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На сегодня зерновые культуры убраны на площади 1,3 млн га, но еще остается собрать кукурузу на зерно. И в целом в республике ожидают получить более 3,8 млн тонн зерновых.

Гамиров подчеркнул, что Татарстан полностью обеспечивает себя зерном. Ежегодная потребность в нем составляет 3,2 млн тонн. При этом 2,1 млн тонн зерна уходит на животноводство, около 550 тыс. тонн – на сев яровых и озимых.

«Кроме того, есть доля для производства муки и спиртовой продукции. Сегодня ситуация остается стабильной», – отметил замначальника отдела развития продовольственного рынка.

По его словам, закупочные цены на зерновые культуры уже сформировались. Так, пшеница 3-го класса стоит 15 рублей за килограмм с учетом НДС, 4-го – 13 рублей 90 копеек, фуражная – 11,5 рубля. Рожь продают по 9 рублей, ячмень – 11,2 рубля, кукурузу – 16,5 рубля, подсолнечник – 34,5 рубля, рапс – 37,5 рубля, сою – 44,5 рубля, лен – 34 рубля.

«Надеемся, что выработанные технологии позволят сохранить озимые в пределах нормы и мы сможем рассчитывать на достойный урожай 2025 года» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жалоб на качество и безопасность татарстанского зерна не поступало»

Татарстан с начала года экспортировал 88 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Это на 3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров.

Пшеница, ячмень, рожь, овес и кукуруза из Татарстана отгружены в Казахстан, Иран и Китай.

Лен, горчица и редька масличная экспортированы в Австрию, Чехию, Германию, Польшу, Латвию и Беларусь. Продукты переработки зерна (шроты, жмыхи и кормовые смеси) отправлены в Азербайджан, Афганистан, Польшу и Италию, крупа гречневая – в Беларусь и Азербайджан.

Альберт Кадыйров: «При отгрузке на экспорт учитываются требования стран-импортеров как фитосанитарные, так и по качеству и безопасности» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«При отгрузке на экспорт учитываются требования стран-импортеров как фитосанитарные, так и по качеству и безопасности. Несоблюдение этих требований может негативно отразиться на развитии экспортного потенциала и привести к введению странами-импортерами запрета на вывоз зерновой продукции из нашей страны или республики», – сказал Кадыйров.

Он заверил, что жалоб на качество и безопасность татарстанского зерна не поступало.

В другие регионы России из Татарстана отгружено 670 тыс. тонн зерна, что на 5 тыс. тонн больше, чем за весь 2023 год.

В этом году Татарстан впервые экспортировал в Китай пшеницу и горох Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан впервые экспортировал в Китай пшеницу и горох

В этом году Татарстан впервые экспортировал в Китай пшеницу и горох. В частности, пшеницы отправлено около 2 тыс. тонн, а гороха – почти 4 тыс. тонн, рассказал Альберт Кадыйров.

«Хозяйства республики активно проходят аттестацию своих предприятий на право экспорта продукции на новый рынок – Китай. А это не совсем простой рынок. Там требования жестче, потому что необходимо пройти аттестацию, попасть в список экспортеров, производителей, переработчиков. И все это занимает время», – отметил представитель Управления Россельхознадзора по РТ.

По его словам, из Татарстана в Китай отправлен ячмень в количестве 4,2 тыс. тонн, что на 40% больше, чем прошлом году. Сейчас готовятся к отгрузке семена льна и овса.

Татьяна Менликиева: «Около восьми предприятий Татарстана получили положительные заключения о том, что соответствуют требованиям Китая для экспорта своей продукции» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Вся отгруженная продукция контролируется путем отбора проб и проведения лабораторных экспертиз на соответствие фитосанитарным требованиям стран назначения», – уточнил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля управления.

Около восьми предприятий Татарстана получили положительные заключения о том, что соответствуют требованиям Китая для экспорта своей продукции, добавила директор филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в РТ Татьяна Менликиева.

«Не порадовало в этом году качество клейковины»

Татарстанское зерно полностью соответствует всем требованиям стран-импортеров по показателям безопасности и качества, пестицидам, ГМО, микотоксинам, отметила Менликиева.

Она также напомнила, что Татарстан завершает государственный мониторинг пшеницы, который в этом году стал обязательным. Процедура необходима, чтобы оценить качество зерна. Для этого проводятся исследования проб, а результаты загружаются в государственную информационную систему «Зерно». Без этих мероприятий сельхозпроизводитель не может продать свой урожай.

Татарстанское зерно полностью соответствует всем требованиям стран-импортеров по показателям безопасности и качества, пестицидам, ГМО, микотоксинам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, с начала госмониторинга специалисты филиала Центра оценки качества зерна исследовали 88% озимой и яровой пшеницы от всего валового сбора. «Валовой сбор пшеницы в этом году в республике составляет более 2,3 млн тонн. В нашу лабораторию поступило 2476 уведомлений от сельхозтоваропроизводителей для исследования 2 млн 50 тыс. тонн зерна. И эта работа еще продолжается», – заявила Менликиева.

Результаты госмониторинга качества зерна показали, что 20% из обследованного объема приходится на пшеницу 3-го класса, 45% — 4-го класса, остальное — 5-го класса.

Таким образом, доля продовольственной пшеницы составила самую большую часть проверенного зерна. Она полностью соответствует требованиям ГОСТ.

«Не порадовало в этом году качество клейковины. Преобладали такие пробы с третьей группой. Все это из-за присутствия в зерне клопа-черепашки. Так сказались погодные условия, что этот клоп преобладал на полях. На повторную обработку от него аграрии уже не выходили. На озимых его больше, чем на яровых. И это повлияло на качество клейковины», – заметила директор регионального центра.