Росреестр РТ дал советы по безопасной покупке и продаже недвижимости

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Собственники недвижимости могут защитить свои объекты от мошеннических действий с помощью простых и доступных инструментов, предусмотренных действующим законодательством. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

По ее словам, один из самых эффективных способов – подать заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности регистрации сделок без личного участия собственника. В этом случае любые документы, поданные без присутствия владельца недвижимости, рассматриваться не будут.

При покупке жилья в Росреестре рекомендуют тщательно проверять историю объекта. Для этого необходимо запросить актуальную выписку из ЕГРН, которая позволит убедиться в законности прав продавца, проверить наличие обременений, а также выяснить, является ли он единственным собственником объекта. Достоверность выписки можно проверить на официальном сайте Росреестра с помощью QR-кода.

Дополнительно следует обратить внимание на частоту смены владельцев недвижимости. Насторожить должна цепочка сделок с одним и тем же объектом за короткий промежуток времени. Эту информацию можно получить из выписки ЕГРН о переходе прав. Также рекомендуется проверять наличие процедур банкротства у продавца, сведения о задолженностях, информацию о зарегистрированных в квартире лицах, а при необходимости – запрашивать документы об использовании материнского капитала и нотариально удостоверенное согласие супруга.

Бурганова также заметила, что случаи мошенничества с жильем, получившие широкий общественный резонанс, в том числе так называемая «схема Долиной» на вторичном рынке жилья, не связаны с деятельностью учетно-регистрационной системы Росреестра. Речь в таких ситуациях идет не о незаконной регистрации сделок, а о последующем распоряжении денежными средствами, которые граждане самостоятельно передают мошенникам.

Она подчеркнула, что регистрационная система Росреестра работает стабильно, а сведения о правообладателях надежно защищены. При этом все условия сделки купли-продажи недвижимости должны быть подробно закреплены в договоре, поскольку в случае судебного разбирательства ответственность возлагается на стороны сделки, включая покупателя.

Кроме того, спикер сообщила, что сокращать сроки регистрации сделок с недвижимостью не планируется. В настоящее время средний срок регистрации в Татарстане составляет от двух до четырех рабочих дней при регламентном сроке до девяти дней с момента поступления документов.