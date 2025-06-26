В Татарстане планируются массовые рейды по нетрезвым водителям

Массовые проверки по нетрезвым водителям планируют проводить в Татарстане. Об этом сегодня на выездном заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал Главный государственный автоинспектор РТ Рустем Гарипов.

«Помимо основных видов ДТП, таких как столкновение и наезд на пешехода, на состояние аварийности в третьем квартале могут оказать негативное влияние сопутствующие причины – это состояние опьянения водителей, а также игнорирование требований по использованию ремней безопасности», – объяснил Рустем Гарипов.

В связи с этим в июле планируются сплошные проверки по нетрезвым водителям, а в августе – работа по ремням безопасности.

«Очень важно своевременно работать с нетрезвыми водителями. В этой части проводится целенаправленная работа, в рамках которой в муниципальных образованиях организованы сплошные проверки по пресечению водителей с признаками опьянения», – рассказал Рустем Гарипов.