В Татарстане планируют запустить «Метеор-2020» по маршруту Казань – Набережные Челны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в текущем, 2026 году планируют запустить речные рейсы на скоростном судне на подводных крыльях «Метеор-2020» по маршруту Казань – Набережные Челны. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, передает ТАСС.

«Мы сегодня увеличиваем трафик поездки по нашим рекам. И в навигации 2026 года мы планируем открыть навигацию Казань – Набережные Челны по Каме», – сообщил глава Миндортранса РТ.

Ханифов уточнил, что это будет новый маршрут, хотя «когда-то давно» между двумя городами и существовало пассажирское речное сообщение.

«<...> сегодня маршрут, как пассажирский, он не столько будет востребован, потому что у нас много и хороших дорог. Но как туристический такой элемент, он, я думаю, будет востребован», – пояснил министр.

Он добавил, что после оценки пассажирского трафика в этом году Татарстан будет принимать решение о необходимости приобретения новых «Метеоров-2020».

На данный момент Зеленодольский завод имени А. М. Горького передал компании «Флот РТ» четыре таких судна. Это купленные в 2023 году «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», а также приобретенные в 2025-м «Герман Серебренников» и «Ильдус Мостюков».

У новых «Метеоров-2020» улучшены гидродинамические и аэродинамические характеристики, что позволило увеличить скорость судна и повысить эффективность расхода топлива. Оптимизирована главная энергетическая установка (применены более современные и надежные двигатели). Пассажирских мест, как и прежде, 120, но их число можно довести до 150.