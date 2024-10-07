В Татарстане планируют увеличить штрафы за уличную торговлю

Проект закона об ужесточении наказания за уличную торговлю и организацию развлечений в неустановленных местах внесли в Государственный Совет РТ. Документ размещен на сайте республиканского парламента.

Необходимость ужесточения наказания объясняется тем, что действующие штрафы «являются незначительными», что, в свою очередь, «не оказывает необходимого эффекта на правонарушителей».

Штраф за организацию уличной торговли и оказание услуг, связанных с развлечением населения, в не установленных для этих целей местах предлагается повысить для граждан с 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — с 10 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц — с 50 тыс. до 250 тыс. рублей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ввести штрафы для родителей, чьи дети ездят на мототранспорте без прав.