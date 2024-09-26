Ирина Волынец призвала Госдуму штрафовать родителей, чьи детей ездят на питбайках

Ирина Волынец Фото: © «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала ужесточить ответственность для родителей, чьи дети ездят на мототранспорте без водительских прав. Соответствующая законодательная инициатива уже направлена Председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову, рассказала Волынец в беседе с «Татар-информом».

«У нас, к сожалению, очень печальная статистика – по всей стране гибнут дети, на всю жизнь получают увечья, потому что управляют этими средствами транспорта, включая квадроциклы, мотоциклы, питбайки. Конечно, инициатива направлена исключительно на защиту детей. Потому что покупают им и дают в управление эти транспортные средства исключительно взрослые: либо родители, либо другие родственники и знакомые. В основном это, конечно, родители. Потому что игрушки дорогие и, полагаю, таким образом родители обеспечивают ребенку счастливое детство, хотят их порадовать. Однако они часто просто не понимают, что дают в руки ребенку смертельную игрушку», – рассказала она.

По словам детского омбудсмена, необходимость внесения изменений в действующее законодательство возникла из-за роста числа аварий на таких транспортных средствах с участием детей.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших детей в ДТП с участием мототранспорта выросло на 39,5%, раненных на 52,5 %, количество погибших детей в ДТП с участием мототранспорта выросло на 34,2 %», – приводится статистика в письме Крашенинникову.

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетние могут управлять некоторыми видами транспортных средств только при наличии соответствующих водительских прав. Так, для управления квадроциклами возрастное ограничение составляет 16 лет.

Для предотвращения дальнейших трагедий Ирина Волынец предлагает, чтобы несовершеннолетние до 16 лет не допускались к управлению некоторыми видами транспорта без наличия водительских прав категории А1. В перечень таких транспортных средств входят детские квадроциклы, мопеды (до 50 куб. см), мотоциклы с объемом двигателя не более 125 куб. см и мощностью не более 11 кВт (15 л. с.).

Кроме того, она предложила ввести административную ответственность для родителей за управление несовершеннолетними транспортных средств без водительского удостоверения: за первое нарушение — 100 тыс. рублей, за повторное и последующие — 300 тыс. рублей с возможной конфискацией транспортного средства.

Эти меры помогут не только повысить уровень ответственности среди родителей, но и снизить риск трагических событий с участием несовершеннолетних на дорогах, подчеркнула детский омбудсмен.