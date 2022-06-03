Огромное сердце и медведь на шаре высотой в дом: в РТ прошел первый фестиваль аэростатов

Сегодня в Татарстане прошел первый фестиваль аэростатов. В небо поднялись десять воздушных шаров, которые пролетели над островом-градом Свияжск. Среди пилотов были представители разных регионов России, а также воздухоплаватели из Армении.

«Это историческое событие для Татарстана. В одном месте стартуют сразу десять воздушных шаров, это же очень круто! Мы видим большой потенциал для развития этого направления. Есть очень успешные мировые примеры. Не будем пока громко замахиваться, но республика вполне может стать одним из мировых центров воздухоплавания», — заявил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Чиновник пояснил, что успешные примеры развития этого вида туризма есть в Турции, ряде стран Африки и обеих Америк. В Татарстане имеются все условия, чтобы повторить такой успех: остров-град Свияжск, древний город Болгар и огромное количество других туристических мест. Однако, по его словам, развитие воздухоплавания требует больших инвестиций.

Все десять воздушных шаров отличались друг от друга дизайнерскими решениями. В частности, на аэростате высотой с девятиэтажный дом была изображена морда бурого медведя. Среди рисунков также были старинный замок и огромный смайлик. Несколько воздушных шаров просто были раскрашены в яркие цвета.

Организатор фестиваля Андрей Ермолаев управлял аэростатом в форме сердца объемом более 2,5 тыс. куб. метров.

«Мы хотим сделать красивую картинку и поставить огромную жирную точку на карте России: воздухоплавание в Татарстане есть. Таким образом люди, которые приехали в Казань, смогут не только посетить город, но и посмотреть на него с высоты птичьего полета», — объяснил идею праздника Ермолаев.

Инициатору мероприятия хотелось бы, чтобы фестиваль стал ежегодным. Идея мероприятия возникла после того, как воздухоплаватели Сергей Баженов и Наири Барсегян установили мировой рекорд по длительности полета на аэростате в феврале этого года. Они также стали пилотами одного из воздушных шаров на фестивале в Татарстане.

«Мы ставили свой рекорд по продолжительности полета без посадки. Предыдущие рекордсмены Федор Конюхов и Иван Меняйло пробыли в воздухе чуть более 32 часов, мы смогли свыше 34 часов. В первую очередь это спорт. Мы намерены дальше двигаться, у нас есть задумки на будущее, но пока мы не готовы поделиться», — отметил Сергей Баженов.

Спортсмен добавил, что рекорд они устанавливали в Оренбургской области, однако среди основных вариантов, где можно было это сделать, был и Татарстан. Но здесь в тот момент не было подходящей погоды.

Фестиваль продлится еще два дня, запланировано несколько полетов над Волгой.