В Татарстане планируют регулировать цены на картофель и овощи за счет сельхозярмарок

Фото: Александр Эшкинин, архив ИА «Татар-информ»

В Татарстане хотят удержать подъем цен на картофель и овощи за счет работы сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«По картофелю и овощам планируем регулировать цены за счет предстоящих сельхозярмарок. Уборка картофеля и овощей началась. И уже сегодня продукция с наших полей продается на небольших ярмарках, которые работают практически месяц», — сказал глава Минсельхозпрода.

По мнению Зяббарова, на зерновые определенный подъем цен будет. «В рамках разумного» ожидается и подъем цен на картофель и овощи.

«В этом году на торговых полках в один момент пропали овощи и картофель. Это привело к подъему цен. Но это был промежуточный сезон, когда в республике запасы на складах практически закончились. Южные регионы не успели убрать урожай из-за того, что трудовых ресурсов не было, границы закрыты. Транспортная логистика очень сильно усложнилась, в три — четыре раза. Даже на федеральном уровне сейчас по этому вопросу работа проводится», — отметил министр.

В Татарстане традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки в этом году начнут работу 11 сентября. На них горожане смогут приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам.