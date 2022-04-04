В Татарстане планируют расширить сеть исправительных центров на базе предприятий

Сотрудники УФСИН России по Татарстану во время совещания в Министерстве строительства РТ обсудили возможность создания новых исправительных центров на базе предприятий республики.



«В УФСИН России по Татарстану осужденные к принудительным работам в основном трудоустроены на предприятиях и организациях на должностях, не требующих специальной подготовки, где средняя заработная плата составляет порядка 15 тысяч рублей», – рассказал «Татар-информу» начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Республике Татарстан Айрат Хабибуллин.

Кроме того, по его словам, имеющие квалификацию осужденные, трудоустроены на должностях менеджера отдела мониторинга, оператора станков, электромонтера, газосварщика, оператора машинного доения, животновода-охранника. Их зарплата в среднем составляет около 21 тысячи рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году в Татарстане появятся новые участки исправительных центров, где порядка 400 осужденных смогут получить работу.