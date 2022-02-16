Новые исправительные центры появятся в РТ, получить работу в них смогут 400 осужденных

В 2022 году в Татарстане появятся новые участки исправительных центров, где порядка 400 осужденных смогут получить работу. Информация об этом появилась на сайте ФСИН РФ.

Сегодня Министр юстиции России Константин Чуйченко, директор ФСИН РФ Аркадий Гостев и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали трехстороннее соглашение. Оно направлено на сотрудничество и развитие уголовно-исполнительной системы России до 2030 года.

В частности, обсуждалось появление в Татарстане расширенной сети исправительных центров с дополнительными рабочими местами для осужденных и их размещением. По мнению сторон, это поможет снизить число наказаний, связанных с реальным сроком лишения свободы. Президент Татарстана поддержал инициативу и подчеркнул, что среди тех, кто попал по тем или иным причинам за решетку, есть хорошие специалисты.

Таким образом, осужденные смогут получить работу в сфере производства стройматериалов и строительства, машиностроения и других сферах экономики.