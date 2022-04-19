В Татарстане планируют производить энергоустановки для ветряных станций

В Татарстане подписали соглашение по производству энергоустановок для ветроэнергетических станций. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на заседании Правительства республики, посвященном реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2021 году и задачам на 2022 год.

Каримов сообщил, что западные компании заморозили свои проекты в сфере ветрогенерации в Татарстане. Министр отметил, что датская Vestas отказалась от первоначальных проектов по ветроэнергетике в республике, а итальянская энергокомпания Enel приостановила уже начатый проект в Чистополе. «Мы уже были на последней стадии реализации проекта в Чистопольском районе мощностью 71 МВт. На сегодняшний день этот проект заморожен», - отметил он.

«Компания "Татнефть" сегодня на выставке подписала соглашение по совместному производству ветроустановок и строительства ветроэлектростанций с российской компанией "Рэкоинвест"», – сказал Каримов.

Соглашение о строительстве ветроэнергетических станций в Татарстане и производстве компонентов для установок на форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности «Татнефть» подписала с компанией «Рэкоинвест».