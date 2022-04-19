Ветряки и углеродная нейтральность: нефтяники Татарстана заместят иностранные компании

В Татарстане планируют создать ветропарк на основе отечественных разработок, а также декарбонизировать один из поселков, где люди могли бы жить в полной гармонии с природой. Проекты представили на международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности в Казани.

Традиционный международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности стартовал в МВЦ «Казань Экспо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вызовы обостряют необходимость перехода к энергосбережению»

Традиционный международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности открыл на «Казань Экспо» Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Сегодняшние вызовы обостряют необходимость перехода к энергосбережению. Мы должны быть готовы ко всем вызовам. Наш форум — открытая площадка для диалога экспертов, промышленников и представителей федеральных и региональных органов власти, от решения которых зависит стратегия развития в данном направлении», — отметил на открытии Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В форуме принимают участие 63 отечественные компании из 34 регионов России и 29 компаний республики. Все они представили свои наработки для повышения энергетической эффективности и отчасти те технологии, которыми владели иностранные компании, решившие уйти с российского рынка.

«Очень важно, что эта тема, в условиях санкций, дает возможность российским производителям переходить на продукцию отечественного производства», — сообщил на церемонии открытия помощник Президента России Игорь Левитин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выход на полное обеспечение республики в электроэнергии ожидается в 2025 году»

Как именно повышать энергоэффективность обсудили на заседании правительства Татарстана.

Министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов напомнил, что в Татарстане действует специальная государственная программа. В целом в России ставилась задача снизить энергоемкость валового продукта на 40% к уровню 2007 года. Пока уровень снизилшся только на 9%. Сейчас по поручению Президента России Владимира Путина разрабатывается новая программа до 2035 года, которая должна существенно повысить энергоэффективность в стране.

У Татарстана оказались более весомые успехи, чем в целом по стране. За последние 14 лет энергоемкость валового регионального продукта была снижена более, чем на 26%.

В прошлом году предприятия и организации в Татарстане использовали почти 32 млрд кВт.ч электроэнергии – на 10% больше, чем годом ранее. «Это связано с ростом промышленного производства в республике, объем которого превысил 4 трлн рублей по итогам прошлого года. При этом и производство электроэнергии у нас выросло на 13%, составив почти 27 млрд кВт.ч», – отметил Каримов.

Рост выпуска продукции и рост потребления электроэнергии вызывает ее дефицит в Татарстане – пока генерируется меньше, чем используется.

Министр считает, что первостепенной задачей для республики остается модернизация генерации, строительство новых объектов энергосистемы.

«Выход на полное обеспечение потребности республики в электроэнергии за счет собственной генерации ожидается в 2025 году за счет ввода объектов, которые будут работать без выхода на оптовый рынок», – сказал он.

По его словам, мощность объектов составит 280 МВт или 3,5% от всей энергосистемы Татарстана.

«У нас сейчас ожидается ввод крупных объектов в «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе». С учетом этих объектов распределенная генерация у нас превысит 1 ГВт электроэнергии или почти 14% от установленной мощности энергосистемы», – отметил Каримов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанские предприятия готовы заместить иностранцев в ветроэнергетике

Министр промышленности и торговли РТ сообщил о последствиях санкционного давления.

«Один из основных вопросов – обеспечение и реализация всех инвестиционных объектов, которые на сегодняшний день действуют в республике. По большинству из проектов мы санкционных рисков не видим. По некоторым проектам нужно этот вопрос дорабатывать», – уточнил Каримов.

Он рассказал, что на сегодняшний день две энергокомпании заморозили проект по созданию ветропарков. Каримов отметил, что датская Vestas отказалась от проектов по ветроэнергетике в республике, а итальянская энергокомпания Enel приостановила уже начатый проект в Чистополе.

«Мы уже были на последней стадии реализации проекта в Чистопольском районе мощностью 71 МВт. На сегодняшний день этот проект заморожен», - сказал он.

Однако от ветроэнергетики в Татарстане отказываться не планируют. В настоящее время в республике есть площадки для получения энергии от ветра – они готовы и работу можно продолжать.

«Хороший пример в этом плане показывает компания «Татнефть», которая сегодня подписала соглашение по производству компонентов ветроустановок и строительства ветроэлектростанций с российской компанией», – сказал он.

Нефтяники га форуме договорились с компанией «Рэкоинвест» о строительстве ветроэнергетических станций в Татарстане и производстве компонентов для установок.

«Основу экономического роста мы видим в развитии биотехнологий с применением местных биоресурсов»

«Татнефть» вообще задумала сделать один из поселков в Татарстане углеродно-нейтральным. Проект реализуется в поселке Актюбинский Азнакаевского района. Поселение выбрано не случайно это монопоселок, где есть, к примеру, проблемы утилизации мусора, а это характерно для всей страны.

Правительству Татарстана проект представил сын генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова – Равиль Маганов. Фактически это оказался «выход в свет» для молодого человека в рамках деловой повестки. Ранее публика слышала о нем по спортивным достижениям.

Равиль Маганов представил программу как ее руководитель, начальник отдела повышения эффективности бизнес-процессов управления по развитию производственной системы «Татнефти».

По его словам, в декарбонизированном поселке будет развита среда, где сформируется культура ответственного потребления и «вырастет новое поколение людей с другим мировоззрением и отношением к природе и ресурсам».

«Основу экономического роста в таких поселениях мы видим в развитии биотехнологий с применением местных биоресурсов. Мы убеждены, что в условиях энергоперехода, такие решения могут обеспечить ускоренный рост экономики в России», – сказал Маганов.

Сегодня при поддержке руководства республики компания уже реконструирует два первых многоквартирных дома. «Дома превратятся в современные энергоэффективные жилища. Осенью они будут представлены в обновленном виде», - сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Увеличение потребления электроэнергии – хорошо или плохо?»

Подытоживая, помощник президента России Игорь Левитин заявил, что стране необходимо развивать собственную промышленность взамен импортного оборудования.

«Нам надо понимать, что санкции – возможность полностью изменить подходы к промышленной политике», – отметил он.

Левитин подчеркнул, что в республике уделяется большое внимание вопросам энергоэффективности.

«Увеличение потребления электроэнергии – хорошо или плохо? Хорошо – когда растет продукт, плохо, если мы не занимаемся потерями. А вот где арбитр, который скажет: “Да, увеличение электроэнергии происходит, но снижаются потери”. Мне кажется, здесь нам важно выходить на показатель, где мы не просто радуемся увеличению потребления электроэнергии, но и смотрим, что происходит с потерями», - сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Муниципалитеты должны разработать свои программы энергосбережения

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что в республике есть возможности для снижения энергопотребления, как в промышленной, так и в бюджетной сфере.

«Оценка муниципалитетов показывает, что резервы имеются. У нас в учреждениях Актанышского района потребление по отоплению выше среднереспубликанского в полтора раза. Рыбная Слобода – отопление выше, чем по республике на 27%. Мы видим, что в этих районах оснащение приборами учета более низкое. Скорее всего, отсутствие надежного качественного учета дает такой результат. Главам необходимо проанализировать свое энергопотребление и разработать муниципальные программы энергосбережения», – поручил Минниханов.

Однако наиболее «проблемной» сферой в части энергоэффективности стала сфера ЖКХ. Поэтому Президент РТ поручил Минцифре, Минстрою, муниципалитетам республике проработать этот вопрос.

«Есть примеры, когда в сетях водоснабжения теряется до 30%. В муниципалитетах следует провести обследование, установить реальный износ и состояние сетевого хозяйства. Необходимо внедрять цифровые технологии, цифровую модель инженерных сетей», - заключил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Иннополис поможет энергетикам в замене импортного ПО на отечественное

В условиях санкций, введенных странами Запада, вопрос импортозамещения оборудования и технологий в энергетической отрасли стоит наиболее остро, подчеркнул Рустам Минниханов.

«В нашей республике есть компетенции в сферах производства электротехнической продукции, хотя часть компонентов импортная. Нужно переходить или на наши дружеские страны, или, лучше всего, постепенно всё это производить на территории нашей страны», — отметил руководитель республики.

Он напомнил, что производством оборудования для генерации энергии в Татарстане налажено на КМПО, есть возможности для расширения номенклатуры товаров.

«Сейчас важно провести анализ необходимой продукции для импортозамещения собственным производством. Самое главное — здесь важна роль науки. Наука и промышленность должны работать вместе и максимально вовлекать в науку реальный сектор», — подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана также напомнил, что энергетика республики во многом зависит от иностранного программного обеспечения. «Наличие отечественных технологий — это вопрос национальной безопасности. Порядка 12% генерирующих мощностей работают на иностранном оборудовании, используют зарубежные программные продукты. Определенные шаги в нашей энергетике мы уже сделали, где-то отключились, но всё равно платформы иностранные. Серверное оборудование работает на иностранном ПО. Этот вопрос я бы просил решить Минцифры РТ. У нас есть Иннополис — нам нужно активно работать, это необходимо не только для Татарстана. Во-первых, есть хороший рынок, во-вторых, это решение серьезных задач», — обозначил задачу Минниханов.