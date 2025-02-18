news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 18 февраля 2025 23:50

В Татарстане планируют использовать ИИ-сервис «ГосПромпт» для научной работы

В Татарстане планируют использовать ИИ-сервис «ГосПромпт» для научной работы
Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В Академии наук Татарстана состоялся семинар, посвященный внедрению сервиса «ГосПромпт» в научную деятельность. Мероприятие посетил руководитель Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Ранее министр отмечал эффективность «ГосПромпта» на итоговом заседании коллегии Минцифры РТ, акцентируя внимание на автоматизации рутинных задач, стоящих перед государственными служащими.

Однако сервис может применяться и в научной работе. На семинаре были представлены примеры того, как «ГосПромпт» может помогать при оценке заявок на гранты, разработке учебных программ, написании научных статей и подготовке презентаций.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

«Это не просто инструмент для ускорения работы, но и мощный помощник в анализе данных и сравнении научных проектов», – утверждают в профильном министерстве.

В своем выступлении Айрат Хайруллин заметил, что «ГосПромпт» способен адаптироваться к специфическим задачам научных исследований, предлагая решения, основанные на объективных данных и сложных алгоритмах. Внедрение этого сервиса станет важным шагом для развития науки и технологий в Татарстане, уверен он.

«Главная цель – сделать Татарстан лидером в области цифровых технологий, обеспечивая безопасность, эффективность и прогресс во всех сферах жизни. Министерство продолжит работу над тем, чтобы каждый житель региона мог ощутить преимущества цифровизации», – заверил министр.

читайте также
В Татарстане начал работать ИИ-помощник, который улучшает качество жизни граждан
#наука #Академия наук РТ #нейросеть
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

18 февраля 2025
Больничный в 2025 году: как открыть, кому полагается и сколько заплатят

Больничный в 2025 году: как открыть, кому полагается и сколько заплатят

18 февраля 2025