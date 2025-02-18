В Татарстане планируют использовать ИИ-сервис «ГосПромпт» для научной работы

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В Академии наук Татарстана состоялся семинар, посвященный внедрению сервиса «ГосПромпт» в научную деятельность. Мероприятие посетил руководитель Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Ранее министр отмечал эффективность «ГосПромпта» на итоговом заседании коллегии Минцифры РТ, акцентируя внимание на автоматизации рутинных задач, стоящих перед государственными служащими.

Однако сервис может применяться и в научной работе. На семинаре были представлены примеры того, как «ГосПромпт» может помогать при оценке заявок на гранты, разработке учебных программ, написании научных статей и подготовке презентаций.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

«Это не просто инструмент для ускорения работы, но и мощный помощник в анализе данных и сравнении научных проектов», – утверждают в профильном министерстве.

В своем выступлении Айрат Хайруллин заметил, что «ГосПромпт» способен адаптироваться к специфическим задачам научных исследований, предлагая решения, основанные на объективных данных и сложных алгоритмах. Внедрение этого сервиса станет важным шагом для развития науки и технологий в Татарстане, уверен он.

«Главная цель – сделать Татарстан лидером в области цифровых технологий, обеспечивая безопасность, эффективность и прогресс во всех сферах жизни. Министерство продолжит работу над тем, чтобы каждый житель региона мог ощутить преимущества цифровизации», – заверил министр.