В Татарстане планируется открыть научный центр для кошачьих

К 2024 году планируется открыть Научный центр для кошачьих в Татарстане на базе Казанского федерального университета. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства страны, передает ТАСС.

Кроме того, к 2024 году предполагается открыть Центр снежного барса в Красноярском крае. А в Центр восстановления дальневосточного леопарда в Приморском крае первых животных собираются завести в 2023 году.

«Уже в активной фазе строительство Центра дальневосточного леопарда в Лазовском заповеднике Приморского края. Планируем, что в следующем году в него завезут леопардов», — доложил руководитель Минприроды.

Ранее, в 2017 году, центр разведения снежных барсов планировали создать в Лаишевском районе РТ. В 2018 году было подписано соглашение между Татарстаном и Алтаем, предполагающее создание на территории поволжской республики резервной популяции снежного барса в неволе.

Однако позднее было решено организовать центр по сохранению снежного барса на Алтае. В 2022 году Президент РТ Рустам Минниханов побывал на площадке будущего Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс».