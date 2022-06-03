Минниханов на Алтае оценил территорию будущего центра по охране снежных барсов

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по созданию Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» в Алтае. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В совещании приняли участие первый вице-премьер Республики Алтай Виталий Махалов, и. о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Айлан Сумачаков и глава Майминского района Пётр Громов.

С основным докладом выступил глава Минэкологии Александр Шадриков — он представил концепцию центра. Документ подготовил ведущие научные специалисты Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН и Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН.

«Так получилось, что снежный барс — не просто наш символ, который появился на гербе. Он связан с историей Алтая, и наш долг — этого снежного барса сохранить», — сказал на встрече Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Он напомнил, что ранее рассматривались несколько вариантов размещения такого центра, однако после ознакомления с природным ландшафтом Алтая и договоренности с главой республики Олегом Хорохординым было принято решение создать объект именно на Алтае.

Территория региона — один из ареалов обитания белого барса, поэтому при размещении животным не потребуется акклиматизация, они будут находиться в среде, где присутствует необходимая кормовая база.

Ранее Президент РТ осмотрел площадку, на которой планируют возрождать популяцию. Он рассказал о планах и подчеркнул, что нужно определить этапы работ.

«Мы съездили, посмотрели территорию, надо делать научный центр здесь и помещения должны быть небольшие, потому что зона должна быть дикая. Мы двигаемся, начиная с барса, а потом будем уже рассматривать вопросы по другим краснокнижным животным: аргали, дикий кот манул. Надо начинать с научного центра и питомника, вольера», — сказал Рустам Минниханов.

Для размещения нового центра предложена территория ООО «Карым», расположенная в Майминском районе, её площадь составляет 9 486 га. Рустам Минниханов подчеркнул, что на особо охраняемой территории не должно быть туристов и охотников — все это должно быть установлено законом.

Эколого-просветительскими задачами центра является организация круглогодичных туристических маршрутов, семейного отдыха, проведение образовательных программ, наблюдение за дикими животными в условиях естественной среды. Научные специалисты смогут вести мониторинг состояния животных, разработать методы реабилитации раненных или ослабленных диких животных. Также на базе центра планируют разводить селекционно-племенное поголовье маралов, создать питомник лекарственных растений.

По итогам совещания было принято решение сформировать совместную рабочую группу с Правительством Республики Алтай и совместно доработать концепцию центра.